"Спасение рядового Мартына": воин ВСУ рассказал о "спецоперации" с бычком, который сам пришел на передовую и стал звездой TikTok. Видео

Военнослужащий ВСУ, который на передовой познакомился с "новым другом" – быком Мартыном, рассказал, что домашнее животное само их нашло, а потом постоянно возвращалось к защитникам. Быка пришлось эвакуировать с линии фронта.

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Необычную историю воин по имени Максим рассказал в новом выпуске ShowObozTop10. Бык остался сам, без своих хозяев. Ему удалось выжить, хотя это была зима и совсем рядом шли боевые действия. В итоге он нашел людей, которые ему помогли и еще и сделали звездой TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы просто в шоке были. Выходит из неоткуда бычок. Там много было животных, и коровы, и телята, но только еще летом... Все погибли... И тут из неоткуда появляется такой бизон, буйвол этот, красавец, и смотрит на нас тоже удивленными глазами", – описал воин первую встречу.

Его удивило, что бык совсем не боялся взрывов и стрельбы. "Он даже сначала мешал нам!" – признался мужчина. Дело в том, что животное вышло на позицию Сил обороны. Если бы противник заметил, что там кто-то ходит, то мог бы обстрелять территорию.

"Пришлось его оттуда выгонять", – вспомнил военнослужащий. Однако бык потом все равно вернулся к нашими защитникам.

Максим записал видео с животным. На его аккаунт после этого подписалось много людей, они просили спасти, вывезти быка. Воин понял, что Мартын пришел к нему и побратимам "не просто так".

По словам мужчины, новый "питомец" вел себя как собака, приручать его было не нужно. "Там без вариантов. Все собрались и начали эвакуацию. Спасение рядового Мартына", – пошутил он.

Бык всегда хотел быть рядом с людьми. "Куда я не ухожу, он все равно за мной идет, бежит. Ему не надо ничего, ни еды, лишь бы я его не бросал. Играется он просто как собака, домашний пес... Он сам прикольный такой", – отметил воин.

Он назвал быка Мартын, потому что в детстве у его семьи был теленок с такой кличкой. "Ему понравилось. Он слушается, обращает внимание, как будто его и звали Мартын", – сказал украинец.

Смотрите видео с 11:00:

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