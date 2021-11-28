Сотрудники УГО, не сбившие дрон над резиденцией Зеленского в Гуте, уволены – СМИ

Сотрудники Управления государственной охраны, который не приняли соответствующие меры, чтобы сбить дрон, снимающий резиденцию президента Владимира Зеленского в карпатском селе Гута, уволены с работы. Летающее устройство было запущено журналистами в рамках расследования дня рождения главы ОП Андрея Ермака, который якобы использовал вертолеты ГУ ГСЧС для доставки своих гостей на праздник.

Об этом сообщил руководитель резонансного расследования "Украинской правды" Михаил Ткач, ссылаясь на личные источники. Он указал, что в Министерстве внутренних дел теперь думают, как правильно подать этот инцидент.

"Я полагаю, что история с именинами Ермака и государственными вертолетами будет иметь продолжение. В УГО пытаются найти мои источники, которые давали мне информацию, наверное считают, что у меня таких источников очень много", – указал Ткач.

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Журналист пояснил, что охрана обязана должна была сбить дрон, который взлетел над резиденцией "Синегора", однако то ли забыли, то ли не успели включить соответствующие радары. Конечно, когда расследователи запустили беспилотник для съемки вертолетной площадки на территории президентской усадьбы, сотрудники УГО потребовали его убрать, но нужные кадры аппарат уже успел сделать.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко указал, что правоохранительные органы обязательно должны начать проверку юбилея Ермака на наличие элементов коррупции.