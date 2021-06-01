Сотрудники МВД разыскали почти 15 тысяч детей за год, еще около 500 спасли от ЧП: Аваков показал видео

В Украине в течение года полиция нашла 14 659 пропавших детей. Еще 330 детей спасли во время пожаров, а 110 – на водоемах.

Как сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, с почти 42 млн населения Украины более 7 млн – дети. Он также опубликовал видео со статистикой спасения детей сотрудниками МВД (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"1 июня в Международный день защиты детей вспоминаем о самых слабых и одновременно самых важных для будущего нашей страны", – написал он.

Также в ролике говорится, что детям с оккупированных территорий выдали 150 тысяч документов.

Видео дня

Школьные офицеры полиции работают в 2028 школах. В стране запустили Единый государственный реестр Е-Малыш.

Кроме того, полиция начала проекты: "Поиск детей", совместный с оператором мобильной связи Киевстар, "Спорт ради развития", "Услышу каждого", "Ответственность начинается с меня", "Безопасная школа", "Строим будущее вместе", "Стоп школьный буллинг!", "Имею право быть собой", "Безопасность детей в киберпространстве" и другие.

По словам Авакова, сейчас идет перестройка системы ювенальной полиции.

1 июня в Международный день защиты детей вспоминаем о самых слабых и одновременно самых важных для будущего нашей краини🇺🇦З почти 42 млн ее населения более 7 млн. - это дети. @NPU_GOV_UA перестраивает систему ювенальной полиции. О защите и спасении детей @MVS_UA в 20/21 это видео. pic.twitter.com/ip1BpDUgwK - Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 1, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на государственном уровне решили почтить память детей, погибших на Донбассе.