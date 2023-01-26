Солнца не будет, но и без осадков: синоптики рассказали погоду в четверг. Карта

В четверг, 26 января, погода в Украине будет пасмурной. При этом осадков синоптики не прогнозируют.

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Об это сообщает Укргидрометцентр. В целом ожидается от 1 до 12 градусов мороза (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6°, в восточных областях 7-12° мороза", – сказано в сообщении.

Днем по территории страны синоптики обещают от 3° мороза до 2° тепла. А в Крыму и на Закарпатье 0-5° тепла.

В Киевской бласти 26 января тоже будет облачно с прояснениями.

"Ветер южный 3-8 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла", – рассказали в Центре.

В столице Украины специалисты прогнозируют ночью 2-4°, а днем 0-2° мороза.

Повсюду без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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