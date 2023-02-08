Солнечно и морозно: погода в среду обещает быть по-настоящему зимней. Карта
В среду, 8 февраля, погода в Украине будет по-настоящему зимней: и днем, и ночью почти по всей стране будет морозно. Также местами ожидается небольшой снег.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). Синоптики прогнозируют в среду переменную облачность.
Ночью в Карпатском регионе и на юге страны ожидается небольшой снегопад, в Крыму также будет идти снег. На остальных территориях Украины этот день пройдет без осадков. На дорогах местами может быть гололедица.
Температура воздуха ночью в среднем по стране будет от 9 до 14 градусов мороза, а днем 1-6 с отметкой "минус". Самые низкие температуры традиционно будут в Карпатах – ночью 13-18 градусов мороза, а днем от -5 до -10 градусов по Цельсию.
Тем временем в южных областях Украины в среду ночью температура воздуха будет составлять 5-10 градусов ниже нуля, а днем на юге будет от 3 градусов мороза до 2 тепла.
В Киевской области день пройдет без осадков, однако на дорогах может образоваться гололедица.
Температура воздуха в регионе ночью будет от 9 до 14 мороза, а днем 1-6 градусов ниже нуля. Тем временем в Киеве ночью столбики термометров покажут 10-12 градусов мороза, а днем будет 2-4 градуса с отметкой "минус".
Добавим, что синоптики также предупреждают украинцев об изменении гидрологической ситуации.
С 8 по 11 февраля в верховьях Днестра и его горных притоках на Львовщине и Прикарпатье, а также на участке Галич – верховье Днестровского водохранилища ожидается интенсивное образование шуги (комков льда).
Местами также может начаться ледостав – период, когда наблюдается неподвижный ледяной покров на реке или водоеме.
"При этом возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды, без негативных последствий", – говорят синоптики.
Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине до конца текущей недели будет зимней, с сильными морозами ночью. В субботу и воскресенье ожидаются снегопады или мокрый снег, больше всего – на западе, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!