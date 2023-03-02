Солнечно и без осадков: второй день весны принесет потепление до +9. Карта

Весна продолжает уверенно ступать по Украине, прогоняя остатки зимних холодов. Второй день марта обещает порадовать солнцем и теплом.

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В Украине в четверг, 2 марта, солнце все чаще будет появляться из-за облаков, сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер будет держаться северо-западного направления и двигаться со скоростью 7-12 м/с.

Ночные морозы пока еще удержатся, столбики термометров в это время суток будут показывать -1...-6.

Однако днем солнце прогреет воздух и температура поднимется до плюсовых отметок +3...+6. Теплее всего будет в Закарпатье и на юге страны, где потеплеет до +8...+9.

В то же время, на востоке погода немного "подведет" весну – в Луганской области днем температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+3, а в Донецкой возможен небольшой дождь.

В Киеве 2 марта будет стоять сухая облачная погода с прояснениями. Температура днем будет +3...+5, ночью прохладнее – от -2 до - 4 мороза.

По области днем +1...+-6, ночью -1...-6.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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