Снежить будет по всей Украине: в Укргидрометцентре рассказали о погоде в последний день января. Карта

Январь свой последний день в Украине отметит мокрым снегом, который пройдет практически по всем областям. Днем ожидаются небольшие плюсы, ночью усилится мороз.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, во вторник, 31 января, будет облачно и пройдут осадки.

Если ночью небольшой снег с дождем ожидается только в части Украины – на западе, севере и большинстве центральных регионов, то днем уже будет снежить по всей стране.

Поскольку снег будет мокрым, то следует остерегаться гололедицы, которая кое-где будет усложнять движение на дорогах.

Днем температура воздуха будет держаться около нуля – от -1 мороза до +4 тепла. Холоднее всего будет на Кировоградщине и Донетчине, где днем столбики термометров опустятся до -5...-6 мороза. Температура ночью будет -1...-6.

На высокогорье Карпат на протяжении суток мороз от -4 до -9 градусов.

В Киеве 31 января ночью будет идти небольшой снег, днем местами с дождем. Метеорологи предупреждают об гололеде на столичных дорогах.

Ночью столбики термометров опустятся до -1...-3 мороза, днем не будут подниматься выше нуля.

По области днем температура будет колебаться от -1 мороза до +4, ночью -1...-6.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний месяц зимы не принесет на территорию Украины сильных морозов и снегопадов. И если в начале месяца возможна незначительная минусовая температура, уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.

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