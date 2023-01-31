Снежить будет по всей Украине: в Укргидрометцентре рассказали о погоде в последний день января. Карта
Январь свой последний день в Украине отметит мокрым снегом, который пройдет практически по всем областям. Днем ожидаются небольшие плюсы, ночью усилится мороз.
Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, во вторник, 31 января, будет облачно и пройдут осадки.
Если ночью небольшой снег с дождем ожидается только в части Украины – на западе, севере и большинстве центральных регионов, то днем уже будет снежить по всей стране.
Поскольку снег будет мокрым, то следует остерегаться гололедицы, которая кое-где будет усложнять движение на дорогах.
Днем температура воздуха будет держаться около нуля – от -1 мороза до +4 тепла. Холоднее всего будет на Кировоградщине и Донетчине, где днем столбики термометров опустятся до -5...-6 мороза. Температура ночью будет -1...-6.
На высокогорье Карпат на протяжении суток мороз от -4 до -9 градусов.
В Киеве 31 января ночью будет идти небольшой снег, днем местами с дождем. Метеорологи предупреждают об гололеде на столичных дорогах.
Ночью столбики термометров опустятся до -1...-3 мороза, днем не будут подниматься выше нуля.
По области днем температура будет колебаться от -1 мороза до +4, ночью -1...-6.
Как сообщал OBOZREVATEL, последний месяц зимы не принесет на территорию Украины сильных морозов и снегопадов. И если в начале месяца возможна незначительная минусовая температура, уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.
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