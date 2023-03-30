Снегопады и метели пойдут к востоку: синоптики дали новый прогноз погоды на четверг. Карта

В пятницу, 30 марта, в Украине будет держаться прохладная погода, а в ближайшую ночь – морозы до -7 градусов по Цельсию. В восточных регионах Украины ожидается мокрый снег, переходящий в дождь.

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Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Украинского гидрометцентра. Отмечается, что погода будет облачной с прояснениями. Осадки ожидаются в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях. Столбики термометров в этих регионах покажут от +3 до -2 градусов, днем 1-6 градусов тепла.

На остальной территории, как прогнозируют синоптики, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью будет составлять -3-8°, на крайнем юге страны около 0°, а днем потеплеет до +4+9 градусов по Цельсию, на Прикарпатье до +12°.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что ночью и утром на дорогах страны, кроме юга, местами возможна гололедица.

В Киевской области также будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Столбики термометров ночью покажут 3-8 градусов ниже нуля, а днем поднимутся до +4+9 градусов. В столице также ожидаются ночные морозы до -4-6 градусов, днем +6+8 выше нуля.

Со своей стороны, народный синоптик Станислав Щедрин также предупредил о сильных снегопадах и метелях в Донецкой и Луганской областях.

Напомним: согласно прогнозу синоптика Наталии Диденко, 30 марта в Украине сохранится холодная погода. Небольшое временное потепление ожидается к выходным. В ближайшие дни погоду в нашей стране будет определять антициклон Liliosa, который придет на смену снежному циклону и кое-где "посветит солнцем".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Щедрин сообщил, что начало апреля не порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Метеорологические данные указывают на то, что первые 10 дней нового месяца будут относительно холодными; высока вероятность осадков (и даже снега) во многих областях страны;

– 29 марта в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра. Он достиг отметки 17 метров в секунду, что равняется 61 километру в час;

– во вторник, 28 марта, украинскую столицу засыпало снегом. В сети появились атмосферные кадры заснеженного Киева весной.

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