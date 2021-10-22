Снега на Новый год можно не ждать? Синоптик рассказала, какой будет погода зимой в Украине

В Украине зима 2021-2022 года будет значительно мягче по сравнению с прошлой. На Новый год ожидается мороз, но без устойчивого снежного покрова.

Об этом заявили в отделе климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

По словам доктора физико-математических наук Вазиры Мартазиновой, погода зимой будет неустойчивой. А минусовой температуры воздуха следует ожидать уже к концу октября. При этом, первая половина ноября будет теплее по сравнению с погодой во второй половине октября.

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В конце ноября в Украине ожидается резкое похолодание до минус 8-ми градусов, а то и ниже. В частности, в северных районах прогнозируют -10° С.

"Новый год, пожалуй, будем встречать в морозе. Но ожидать устойчивого снежного покрова не следует", - сообщила Мартазинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину идет потепление, но потом ударит мороз.