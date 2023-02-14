Снег с дождем и порывы ветра: погода в День влюбленных готовит неприятный сюрприз. Карта

Погода в Украине во вторник, 14 февраля, будет пасмурной и влажной, однако во всех областях днем следует ожидать "плюсовую" температуру. Снег с дождем накроет почти все регионы, кроме Волыни, Ривненщины и Закарпатья.

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На дорогах следует ожидать гололедицу. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

Ветер во вторник будет северо-западного направления, до 12 метров в секунду. Возможны порывы от 15 до 20 метров.

На западе Украины ожидается снег с дождем, осадки минуют только Волынскую, Закарпатскую и Ривненскую области. Там прогнозируют сухую и солнечную погоду. Температура на западе днем +4..+6, ночью будет от 0 до -1.

На севере будет снег, кое-где прогнозируют мокрый снег с дождем. Столбики термометров ночью будут показывать +1..-1, а днем от +2 до +4.

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ночью -1..-3, днем +1..+3. Также прогнозируют осадки. На юге также следует ожидать осадки, в Николаевской и Херсонской областях – снег, а в Одесской области – дождь. Температура воздуха днем +4..+6, ночью +1..-1.

На Днепропетровщине и Запорожье днем +2..+4, ночью 0..-2. В Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях днем +3...+6, ночью 0...+2.

В Киеве и Киевской области 14 февраля погода будет облачной с прояснениями, временами прогнозируется небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица и возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура по области ночью +2..-3 градуса, днем +1..+6; в Киеве ночью 0..+2, днем +2..+4 градуса.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных гидрологических явлениях. Так, до 16 февраля возможно частичное затопление сел а Черниговской области. Объявлен II уровень опасности.

На участке Десны Новгород-Северский – Макошино возможно нарушение сообщения с приречными селами в Новгород-Северском, Корюковском районах на Черниговщине – ІІ уровень опасности.

В то же время на устьевом участке Десны (Киевская обл. Броварской район) возможны колебания уровней воды до 0,1-0,6 м в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, харьковский сурок Тимко ІІІ предусмотрел, что весенняя погода придет в Украину в середине марта-2023. "Прогноз" он совершил на биостанции в селе Гайдары.

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