Снег с дождем и гололедица: циклон NADIA в первый день февраля принесет ухудшение погоды. Карта

Погода в Украине во вторник, 1 февраля, будет преимущественно мокрой, а морозы ожидаются во всех областях. Ночью температура опустится до -7 градусов.

Страну со вторника накроет южная часть циклона NADIA, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Он, как сообщили синоптики, принесет зимнюю погоду с холодным арктическим воздухом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В большинстве областей будет солнечно. Снег прогнозируют ночью в Сумской и Харьковской областях, а днем на Львовщине и Ивано-Франковщине. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западного направления до 10 метров в секунду.

Видео дня

Температура воздуха на западе днем будет от -0 до -2 градусов, а ночью столбики опустятся до -6 градусов. В большинстве областей будет солнечно, а во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске прогнозируется снег.

Холоднее всего во вторник будет на севере, там ночью ударят морозы до -7, а днем ожидается -1...+1. В течение дня будет солнечно, ветер до 12 метров в секунду. На востоке Украины днем термометры будут показывать до +2 градусов в Днепре, до +4 в Запорожье и до -2 в Харькове. Ночью температура опустится до -4...-6 градусов. Осадков не прогнозируется, в течение дня будет солнечно.

На юге воздух днем прогреется до +4…+6 градусов, а ночью прогнозируют до 5 градусов мороза. Снега и дождя не ожидается.

В Киеве и области в первый день февраля тоже будет солнечно, но ударят ночные морозы до 6 градусов, днем прогнозируют от 0 до -2.

Напомним, согласно прогнозу сайта Wisemeteo, февраль 2022 года будет холодным почти во всех регионах Украины. Ожидается классическая погода для зимы. Также он будет скуп на осадки. Последний месяц сезона обещают достаточно изменчивым. Время от времени температура будет колебаться от -15 до -12°C. Средняя температура месяца составит -5 °С, затем к концу месяца постепенно повысится и уступит место новому сезону.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2022 года будет солнечной, но более прохладной, чем прошлогодняя. Кроме того, по сравнению с 2021 годом ожидается больше осадков. Весенний сезон придет – 1 марта.