Снег с дождем и гололедица на дорогах: синоптики предупредили о плохой погоде в субботу. Карта

Погода в Украине в субботу, 5 февраля, принесет снег с дождем и усиленный ветер в западные области, а на севере и востоке ударят морозы до -10. На дорогах ожидается гололедица.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Как сообщили синоптики, на погодные условия будут влиять атмосферные фронты северного циклона QUEENA – которые принесут ветер, облачность и влагу.

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В то же время, снеголавинная опасность (III уровень) удержится в субботу на высокогорье Закарпатской области. Умеренную снеголавинную опасность (II уровень) прогнозируют в горах Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

Ветер в субботу будет юго-западного направления, в западных областях его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

На западе днем начнется процесс потепления – температура днем от +2 до +4 градусов, а ночью от 0 до -2. Прогнозируется снег с дождем и порывы ветра.

На севере и в центре будет держаться холодная погода – днем в Чернигове -1, ночью -8..-10; в Сумах днем -2..-4, ночью -8..-10, со снегом и дождем. В Харькове будет солнечно, но ударит мороз – днем -3..-5, ночью до -10.

На востоке Украины будет солнечно, столбики термометров упадут до -5 днем и до -10 ночью. На юге без существенных осадков – температура ночью до -7 градусов в Херсоне и Николаеве и -1..+1 в Одессе. Днем на востоке прогнозируется от +2 до +5 градусов.

В Киеве и Киевской области в субботу ожидается небольшой снег, местами с дождем. Ночью в столице -6…-8 градусов, а днем до +2 градусов. По области днем температура -4…-9 градусов, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Напомним: в начале февраля погода в Украине будет достаточно спокойной. Несмотря на то, что над страной будут поочередно властвовать циклоны и антициклоны, больших погодных изменений они не принесут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине спрогнозировали погоду до конца 2022 года. Осень в этом году наступит поздно, поэтому жители многих регионов смогут порадоваться теплу и солнцу в течение длительного времени. Только к концу сентября дневные +25 сменятся +15.

А лето в Украине начнется довольно рано и отправиться на пляжи украинцы смогут уже в середине июня. Дальше температуры будут расти, и в июле прогнозируется жара.