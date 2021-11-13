Снег надолго не задержится? Синоптики дали прогноз на Новый год и рассказали, какой будет зима в Украине

В новогодние и рождественские праздники в Украине будет достаточно прохладно, а вот снежного покрова синоптики не обещают. Сформироваться ему не дадут температурные перепады декабря.

Как рассказала в интервью Украинское радио заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова, зима в этот раз будет несколько мягче, чем год назад. На смену теплым дням будут приходить заморозки, а потом наоборот.

По ее словам, зима начнет приходить в Украину постепенно. Начиная с понедельника, 15 ноября, температура воздуха начнет снижаться и ряд регионов ощутят "зимнюю погоду". А до конца месяца на севере страны уже будет фиксироваться -10 градусов.

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Холод, хоть и с небольшими оттепелями, сохраниться до Нового года. И праздники украинцы встретят с морозами. По прогнозам специалиста, столбики термометра на праздники опустятся до -15. Однако порадовать жителей страны снегом погода не сможет. Метеорологи предполагают, что тот к праздникам растает из-за температурных колебаний.

Говоря о том, как начнется этот год, Вазира Мартазинова рассказала, что после ноовгодних праздников температура несколько поднимется, а следующая волна морозов придет на территорию страны в феврале.

В общем, подчеркнула синоптик, зима в Украине будет продолжительной, температурный режим неустойчив. Что же касается февраля, отметила она, то месяц будет холодным, однако, теплее, чем в феврале прошлого года.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач в интервью Полісся, рассказал, что зима придет в Украину плавно и не будет удивлять жителей страны нехарактерными для этой поры года температурами или иными природными явлениями.

По его словам, ноябрь 2021 в целом будет дождливым и прохладным с непродолжительным ростом температур во второй половине месяца.

"Ближе к концу месяца станет холодно, пойдет мокрый снег", – спрогнозировал синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали о температурных качелях в Украине.