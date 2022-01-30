Снег и штормовой ветер: где в Украине в понедельник ожидается плохая погода. Карта

Погода в Украине в понедельник, 31 января, будет ветреной и с незначительными морозами. На западе, востоке и севере страны прогнозируется небольшой снег, а на юге ожидается солнце.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Как сообщили синоптики, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, его направление будет юго-западным. В Карпатах порывы 25-30 м/с.

Объявлен I уровень опасности из-за ветра и гололеда во всех областях Украины, а на Львовщине прогнозируют также метель.

Видео дня

Так, в западных регионах столбики термометров днем будут показывать от -1 до +1 градуса, ночью температура опустится до -2 градусов. Днем – мокрый снег. На севере днем ожидаются морозы до -1 градуса, а ночью – до-2. В течение дня будет снежно, порывы ветра – от 7 до 12 метров в секунду.

В Одессе, Николаеве и Херсоне в понедельник прогнозируют плюсовую температуру и солнце в течение дня – столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Ночью ожидается незначительное похолодание до -1 градуса.

В восточных областях прогнозируют потепление – в Днепре днем до +3 градусов без осадков, а ночью до +1, в Запорожье в понедельник +2...+4, ночью -1...+1, в Луганске и Донецке до + 2 градуса днем и -1...+1 ночью с мокрым снегом.

В Киеве и Киевской области прогнозируется снег. Температура воздуха днем 0...+2 градуса, а ночью до 1 градуса мороза.

Напомним, согласно прогнозу сайта Wisemeteo, февраль 2022 будет холодным почти во всех регионах Украины. Ожидается классическая погода для зимы. Также он будет скуп на осадки. Последний месяц сезона обещают достаточно изменчивым. Время от времени температура будет колебаться от -15 до -12 °C. Средняя температура месяца составит -5°С, затем к концу месяца постепенно повысится и уступит место новому сезону.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2022 года будет солнечной, но более прохладной, чем прошлогодняя. Кроме того, по сравнению с 2021 годом ожидается больше осадков. Весенний сезон придет – 1 марта.