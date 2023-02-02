Снег и дожди не покинут Украину: синоптики дали прогноз до конца недели и предупредили об опасности на дорогах

До конца текущей недели Украину не покинут осадки. В ближайшие дни на всей территории страны будут держаться дожди и мокрый снег.

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Температура воздуха будет колебаться в пределах -5+5. Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра.

В частности, в пятницу, 3 февраля, днем столбики термометров будут колебаться в пределах нуля. Максимальная дневная температура +5 градусов будет наблюдаться на юге страны. Наиболее прохладно будет на севере – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Ночью по всей Украине ожидается мороз до -3-4 дюймов. Также прогнозируется мокрый снег с дождем.

В субботу, 4 февраля, морозы усилятся. Ночью столбики термометров опустятся до -6-7 градусов, днем также покажут -3-1, и только на юге и востоке страны поднимутся кое-где до -1+1. Ожидается снег и мокрый снег с дождем.

В воскресенье, 5 февраля, прогнозируется снег, местами с дождем. Ночные температуры на западе Украины опустятся до -9-10 градусов, на остальной территории -6-8. Днем столбики термометров -2-5 градусов.

Кроме того, синоптики предупредили, что 1-2 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Также в Черниговской области будет содержаться значительное затопление поймы и нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра.

Напомним: согласно прогнозам синоптиков, в начале февраля Украина окажется под влиянием атлантических воздушных масс и погода заметно изменится.

"С 4 по 7 февраля в результате поступления более холодных воздушных масс с севера температурный фон в Украине снизится на 3-6°. Также есть возможность установления снежного покрова в большинстве областей. Поэтому в первой декаде февраля есть все предпосылки для классической зимней погоды со снегом и умеренными морозами", – сообщил синоптик Кибальчич.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– народная синоптик Наталья Диденко сообщила, что классическая зима со снегопадом может вернуться уже в конце недели – с 4 февраля. Небольшие дожди следует ожидать в Запорожской, Донецкой, Луганской областях, а также в Крыму;

– Что касается погоды весной, то синоптик Наталья Птуха отметила, что пока трудно спрогнозировать ее. Она отметила, что многие ученые склоняются к тому, что расслабляться не стоит, потому что компенсация за теплые дни среди зимы действительно может быть где-то в феврале или марте.

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