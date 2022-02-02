Снаряд упал в метре от военного: момент удара оккупантов по КПВВ на Донбассе попал на видео

В Сети появилось видео момента удара оккупантов по контрольному пункту выезда "Гнутово" в Донецкой области, который произошел утром в среду, 2 февраля. Российские наемники сбросили на объект осколочный боеприпас для гранатометов с беспилотного летательного аппарата.

К счастью, обошлось без потерь среди личного состава украинских защитников. Видео опубликовало издание "Сегодня". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На ролике видно, как в какой-то момент в кадре появляется военный, и снаряд падает просто в метре от него. По счастливой случайности у него в кармане находился личный металлический жетон, который предотвратил тяжелое осколочное ранение.

Видео дня

В пресс-службе Операции Объединенных сил отметили, что данное нарушение мирных договоренностей со стороны террористов так называемой ДНР подтверждает, что оккупанты пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Напомним, что волонтеры продолжают сбор средств для обеспечения личных и боевых нужд украинских военных. Известная в нашей стране общественная деятельница Наталья Юсупова опубликовала номера карт "Монобанка" для осуществления пожертвований - 5375 4115 0042 7369 и 5375 4115 0267 5353.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, боевики обстреляли один из районов Светлодарска Донецкой области, в результате чего ранение получил мирный житель.