Сложная головоломка с цифрами: проверьте свою внимательность

Головоломки по поиску объектов на картинке могут быть сложными. Особенно если нужно применять для этого нетипичный подход.

Именно такую головоломку с цифрами опубликовало издание Freshers Live. Задача на первый взгляд кажется совсем простой – нужно на изображении за 10 секунд отыскать число 8477. Но хитрость состоит в том, что искать придется во всех направлениях одновременно.

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Да, правильный ответ спрятан таким образом, что прочитать его привычным способом слева направо не удастся. Придется применить свое пространственное мышление и прочесать картинку всеми возможными способами.

Для мозга будет очень непросто работать в необычном для себя режиме, к тому же делать это быстро и не теряя концентрации внимания. Но именно так мы и можем тренировать его. Через подобные нетипичные задачи он формирует новые нейронные связи, чтобы оставаться молодым, активным и пластичным на долгие годы.

Поэтому еще раз внимательно просмотрите предлагаемое изображение. На нем точно есть сочетание цифр 8477, но заметить его будет непросто. Если вы не справитесь за 10 секунд, продолжайте поиск. Лучше всего будет, если в результате вы самостоятельно справитесь с этой нетипичной задачей. Даже если для этого вам понадобится гораздо больше времени.

Тем, кому поиск никак не удается, мы публикуем подсказку. На ней число специально обведено, чтобы вы могли убедиться – правильный ответ на головоломке есть.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, на которой нужно было найти правильное число 24.

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