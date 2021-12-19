Сложилась вдвое: на площади в Мариуполе упала новогодняя елка. Видео

Вечером 19 декабря в Мариуполе Донецкой области от сильного ветра упала городская елка, установленная к Новому году на Театральной площади. Дерево буквально сложилось вдвое, заваливаясь как пружина.

Соответсвующее кадры опубликовал местный портал MRPL.CITY, взятые с камер наружного наблюдения. К счастью на многолюдной площади в воскресный вечер никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, досролльте страницу до конца).

Мариупольский муниципалитет уже уведомлен об инциденте и принимает меры для восстановления новогодней красавицы. На площадь прибыли правоохранители, которые оцепили периметр вокруг дерева и не подпускают к нему горожан во избежание повреждений.

Видео дня

Напомним, что в прошлом году городская елка Мариуполя получила звание само красивой в Украине, согласно голосованию подписчиков страницы Travels in UA в Facebook. В 2021 году рождественское дерево на площади украсили аналогично.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве прошло торжественное открытие главной новогодней елки страны.