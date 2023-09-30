'Славянская мадонна' Милен Демонжо: впервые увидев украинскую землю, я набрала ее в ладонь и прижала к щеке

Журналисты называли ее не только секс-символом французского кино, но и "славянской мадонной", и для этого у них имелись все основания – родным городом ее матери, Клавдии Трубниковой, из которого она вместе с родителями бежала от ужасов революции и гражданской войны, был Харьков. Актриса всегда гордилась своим украинским происхождением, в память о матери она написала книгу "Харьковская сирень". Именно она дала название Международный фестивалю короткометражных фильмов, который с 2009-го по 2023 год проходил в городе, а Милен Демонжо стала его пожизненным почетным президентом. "Моя мама – украинка, – говорила актриса в интервью. – Думаю, именно ее происхождение подарило мне не только эмоциональность, чувственность, любовь к музыке и ранимость, но и, одновременно, силу характера". По словам актрисы, когда она в первый раз увидела украинскую землю, то встала на колени, набрала в ладонь и прижала ее к щеке…

Детство "гадкого утенка"

Милен Демонжо появилась на свет 29 сентября 1935 года во французской Ницце. Ее отец, Альфред Демонжо, был наполовину французом – наполовину итальянцем. С матерью актрисы он встретился в китайском Шанхае, и спустя какое-то время – уже во Франции – молодые люди поженились.

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Детство Мари-Элен, а именно так назвали девочку при рождении, прошло не в самых благоприятных условиях: началась Вторая мировая война, семья постоянно переезжала с места на место. К тому же, среди сверстников она была изгоем: рыжая толстушка косила на оба глаза, из-за чего одноклассники – со свойственной детям жестокостью – буквально травили ее. Мари-Элен просила родителей сделать ей операцию по исправлению дефекта, но мать ей отказывала – она боялась, что в случае неудачи дочь будет выглядеть еще хуже, чем до коррекции. Но дочь не сдавалась: она плакала, умоляла и даже пыталась совершить самоубийство, в конце концов, родители сдались – и в подростковом возрасте девочке сделали операцию, которая прошла удачно. В это же время Мари-Элен вытянулась, лишние килограммы ушли, и она начала превращаться в симпатичную девушку – как говорят в таких случаях, превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя.

Модельный бизнес или кино?

Мари-Элен с детства увлекалась музыкой: она брала уроки игры на фортепиано, иностранных языков – помимо французского выучила английский и итальянский, училась фотографии, а еще отец часто водил дочь в оперу. Но самой большой любовью девушки было кино – на понравившиеся ей фильмы она могла ходить несколько раз в день. Как впоследствии вспоминала Демонжо, когда в зале выключался свет, ей казалось, что она попала в сказку: мир иллюзий был так силен, что она забывала обо всем на свете.

Когда Мари-Элен исполнилось 13 лет, она уехала учиться в Париж. Спустя два года прямо на улице к ней подошел фотограф, предложивший ей стать моделью, – так Демонжо оказалась в ателье Пьера Кардена, где рекламировала одежду и косметику. Для любой другой карьера модели была бы пределом желаний, но мечта о кино не оставляла девушку, и она поступили на актерские курсы Рене Симона, которые в разное время посещали все звезды французского кино. В 17 лет она дебютировала в кино, сыграв роль второго плана в фильме "Дети любви". Высокая, статная, красивая блондинка выгодно отличалась от других звезд французского кино конца 50-х – 60-х годов прошлого века. Режиссеры едва не дрались друг с другом за право снимать ее в своих картинах, а зрители – особенно мужская их половина – влюблялись в нее. Неудивительно, что вскоре она сыграла роль, которая сделала ее знаменитой – Абигайль в "Салемских ведьмах". Увы, о съемках этой картины у Милен остались не самые лучшие воспоминания: на площадке ее буквально третировала звезда французского кино Симона Синьоре, которая ревновала к хорошенькой 22-летней Демонжо своего мужа Ива Монтана – слишком уж впечатляющей получилась сцена соблазнения его героя. Актрису утешила первая в жизни кинонаграда – на фестивале в Карловых Варах.

"Мне нравится играть стерв"

За три года Милен сыграла в 14 фильмах – снималась в Италии, Бразилии, Англии, Югославии. А когда ей исполнилось 26, режиссер Бернар Бордери приступил к экранизации романа Александра Дюма "Три мушкетера", где она сыграла Миледи де Винтер. И это при том, что поначалу режиссер и слышать не хотел о ее кандидатуре, считая Милен слишком молодой для этой роли. Но Милен настояла на своем, в очередной раз – как когда-то с историей с операцией по исправлению косоглазия – проявив характер. "Мне свойственны упрямство и настойчивость, – сказала она когда-то в интервью, – которые всегда позволяют мне добиться желаемого, и неважно, сколько времени на это уходит".

Сегодня критики считают ее лучшей Миледи за всю историю экранизаций – в этой роли Демонжо пока еще никто не переиграл. Зрители часто переносят образы, которые играют актеры, на них самих, поэтому многие считали, что и в жизни Милен является подобием своей героини – красивой, соблазнительной и коварной. Сама актриса только улыбалась в ответ: "Мне нравится играть стерв – такие роли позволяют выпустить пар".

Одна любовь на всю жизнь

Роль Элен, невесты журналиста Фандора в серии франко-итальянский приключенческих комедий о Фантомасе, окончательно утвердила за актрисой звание секс-символа – она стала воплощенной мечтой для мужчин во всем мире. Актрисе приписывали романы с партнерами по "Фантомасу" – Жаном Маре и Луи де Фюнесом. Слухи не имели под собой никаких оснований: Маре женщинами не интересовался, а де Фюнес опекал Милен по-отечески – он был гораздо старше актрисы. К тому же, она же всю жизнь любила одного-единственного мужчину.

Впервые Демонжо вышла замуж в 22 года – ее мужем стал фотограф Анри Косте. Тот брак просуществовал всего четыре года, скорее всего, она – с присущим юности легкомыслием – приняла влюбленность за более сильное чувство. Любовь всей своей жизни Милен встретила, когда ей исполнилось 30, – ее избранником стал старший сын знаменитого писателя Жоржа Сименона, Марк. Любовь с первого взгляда поразила их на съемочной площадке фильма "Ищите кумира": он оставил ради нее семью, а она ради него – карьеру в кино. "Съемкам я предпочла тихую семейную жизнь с любимым человеком, – сказала она, – и ничуть об этом не жалею". Марк писал сценарии, снимал кино, основал продюсерскую компанию Kangourou Films, она же помогала ему во всем, отказываясь от любых – даже самых соблазнительных – предложений режиссеров. Единственным, у кого она снималась, был Марк.

Они прожили вместе 35 лет, но официально оформили свои отношения только после 22 лет совместной жизни – актрисе в ту пору было 50 лет. Милен не родила мужу детей, потому что не хотела ни с кем делить любовь к нему: у Сименона было двое детей от первого брака, а у нее – только он, и ей этого было достаточно. В последние годы жизни Марк страдал от алкоголизма, Милен и его отец лечили его, но после непродолжительного периода затишья все возвращалось на круги своя. "Что мне пришлось пережить, – говорила Демонжо в интервью, – невозможно передать". В 1999 года Марк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оступился на лестнице и упал, разбившись насмерть.

Триумфальное возвращение

Ее возвращение в театр, а затем и в кино назвали триумфальным, хотя она хотела только одного – забыть о своем горе. За работу в фильме "Набережная Орфевр, 36" она получила номинацию на французский "Оскар" – премию "Сезар" – за "Лучшую женскую роль второго плана", что стало для нее серьезной профессиональной победой.

Свободное время Милен проводила на своей ферме в коммуне Шато-Гонтье на западе Франции, где вместе с ней обитали 9 кошек и лошадь. Брижит Бардо, с которой они когда-то – к счастью, только условно – соперничали на киноэкране, за любовь к животным называла Милен "своей маленькой сестрой". Пресса писала о случае, когда Демонжо спасла львенка, забрав его со съемочной площадки, где он содержался в ненадлежащих условиях: пока животное не забрали соответствующие службы, он жил в гостиничном номере актрисы.

Демонжо часто участвовала в телевизионных шоу, написала пять книг в жанре публицистики. Журналисты писали, что Демонжо владеет искусством "элегантного старения, благодаря которому актриса выглядела гораздо моложе своих годов. И только она сама понимала, что время не обманешь: "Я все ближе подхожу к границе потустороннего мира, где меня вряд ли ждет что-то хорошее".

Долгие годы после смерти Марка она боролась со страшным недугом – раком брюшины, два раза болезнь отступала, но потом снова возвращалась. В третий раз чуда не случилось – 1 декабря 2022 года Милен Демонжо не стало.