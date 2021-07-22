'Скрепя сердце и выкручивая розетки': стало известно, как бывшие топ-чиновники покидали госдачи в Конче-Заспе

Масштабное выселение бывших топ-чиновников с государственных дач в элитном районе Киева Конче-Заспе сопровождается скандалами, истериками и угрозами. Зажиточные постояльцы угрожают подавать судебные иски против "незаконного выселения" и всячески отсрочивают дату переезда.

Об этом рассказал директор Конча-Заспанского дома отдыха Александр Гурин, передает "Новое время". Например, экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун растянул выезд из госдачи на целый месяц, а уехав, выкрутил из стен электрические розетки и снял унитазы.

"Первый свой дом здесь Пискун получил еще в начале 2000-х. Тогда он вложил в ремонт около шести млн грн. В 2019 ему достался особняк финского типа Honka (из особого сорта древесины, – ред) за 1 млн грн", – пояснил Гурин такого нежеланного отъезда бывшего генерального прокурора.

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Впрочем, по словам руководителя гостевого дома, не один Пискун отличился вызывающим поведением при выселении из роскошного жилья. Среди тех, кто скандалит и напрочь отказывается выезжать с насиженного места, оказались экс-прокурор Киева Юрий Гайсинский, тесть умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса, экс-советник первого президента Леонида Кучмы и бывший вице-премьер Владимир Семиноженко.

"Они и еще четыре человека ведут себя, как и прежде. Ни один из них не признает, что он бывший, и каждый грозит завалить судебными исками", – отметил Гурин.

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