Скончался скульптор Владимир Мельниченко, соавтор Стены памяти на Байковом кладбище в Киеве

19 апреля в возрасте 91 года ушел из жизни выдающийся украинский скульптор и художник Владимир Мельниченко. Он вместе с женой Адой Рыбачук в свое время на протяжении 13 лет создавал монументальную Стену памяти на Байковом кладбище, которую советские власти залили бетоном на следующий год после ее завершения.

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Художник при жизни дождался восстановления лишь небольшой частицы своего поразительного творения. О смерти Владимира Мельниченко сообщили в сообществе АРВМ, которое занимается сохранением творческого наследия талантливых супругов.

"С грустью должны известить, что Владимир Мельниченко отправился в лучший мир. Ему шел 92-й год. Фантастическая жизнь фантастического человека подошла к концу. Почивай с миром, Мастер! Говорят, то не метеор вспыхнул над Киевом вчера вечером, то Ада вернулась, чтобы забрать своего вечного спутника", – говорится в сообщении.

Как рассказали в паблике "Удобный Киев", едва ли не самым главным творением Владимира Мельниченко и его жены стала Стена памяти на Байковом кладбище.

"Это монументальный горельеф длиной в 213 метров, над которым они работали 13 лет, с 1968-го по 1981-й. Но в 1982 году советские власти уничтожили их работу, залив Стену памяти бетоном. Объявили Стену "чуждой принципам социалистического реализма", – пишет паблик.

По замыслу художников, барельеф состоял из нескольких композиций, среди которых "Человек, держащий в ладони огонь", "Планета", "Женщина, держащая в ладони зеленый росток", "Сохранить огонь", "Дождь", "Икар", "Человек и огонь", "Человек, держащий в ладонях колос", "Творчество".

"Все знания, все наши убеждения воплотились, все творчество воплотилось в этот объект, который мы считаем главной работой своей жизни, несмотря на постигшее его несчастье. Его и нас", – признавалась в свое время Ада Рыбачук.

На тех, кто видел созданный супругами шедевр, Стена памяти производила потрясающее впечатление.

"Предки наши вышли из могил, фрески сошли со стен Киевских Соборов и приобрели объемность, телесность, история соединилась с нашей сущей жизнью – стала большим искусством и вечной красотой", – описывал свои впечатления от увиденного украинский писатель Павел Загребельный.

Только с 2018-го в Украине начали медленно восстанавливать уничтоженную при СССР Стену памяти. Ее небольшой участок по инициативе общественности был открыт в 2021-м, так что Владимир Мельниченко успел увидеть начало возрождения своего шедевра.

"Но Владимир Мельниченко умер, так и не увидев полного восстановления своего творения. К сожалению, ни городская, ни центральная власть не нашла средств, чтобы открыть всю Стену. Хотя на это нужны мизерные средства по сравнению с паркингом на Оболони, Шулявской развязкой и Подольским мостом. Надеюсь, мы сможем найти деньги на восстановление Стены памяти и научимся ценить наше культурное наследие лучше, чем советские власти", – добавили в "Удобном Киеве".

Среди других известных работ художника и скульптора, созданных в творческом тандеме с любимой женой Адой, – серия панно в интерьере Киевского дворца детей и юношества и Центрального автовокзала столицы, Киевский крематорий, мемориальный комплекс "Быковнянские могилы" и "Парк Памяти" на Байковом кладбище.

Напомним, в начале апреля стало известно, что ушел из жизни известный актер Евгений Бубер. В январе 2022 года у мужчины диагностировали онкологическое заболевание – рак плевры легких. Тогда театр, в котором работал артист, объявил о сборе средств для его лечения. Однако, несмотря на все усилия коллег, друзей и почитателей таланта актера, болезнь в конце концов победила.