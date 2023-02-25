Сколько живут собаки: данные о разных породах

Заводя себе домашнее животное, мы мечтаем, чтобы оно прожило рядом с нами как можно дольше, было здоровым и счастливым. Отчасти в этом может помочь такой показатель, как ожидаемая продолжительность жизни любимца. У собак эта цифра в определенной степени зависит от породы.

Видео дня

Как пишет специализированное издание Canine Journal, не меньшей является зависимость от условий содержания животного, ухода за ним. Впрочем, есть и научно подсчитанные средние цифры.

От чего зависит продолжительность жизни собаки

На то, будет ли ваш пес долгожителем, достаточно сильно влияют ваши действия как хозяина. Но не только они. Вот какие факторы считаются наиболее значимыми.

Уход

Как владелец вы можете влиять на условия, в которых живет ваше животное. Собака с правильным, питательным питанием и регулярными физическими нагрузками скорее всего проживет дольше пса, которого кормят чем придется и не занимаются его активностью. Играет свою роль и медицинское сопровождение. Ежегодные осмотры у ветеринара, постоянные обработки от паразитов, своевременное лечение, регулярные прививки – это тоже очень важно.

Размер

Исследования свидетельствуют, что гигантские породы обычно живут меньше, чем мелкие собачки. Так чемпионами по долгожительству считаются крохотные чихуахуа, йоркширские терьеры и джек-рассел-терьеры, средняя продолжительность жизни которого составляет около 15 лет. А вот великаны немецкий дог или зенненхунд пасут по этому показателю задних.

Инбридинг против кроссбридинга

Для сохранения чистоты породы, особенно это касается новых видов собак, заводчики прибегают к близкородственному скрещиванию – инбридингу. Это позволяет закрепить внешние характеристики и некоторые черты характера, но плохо влияет на состояние здоровья животного. В свою очередь кросбридинг – скрещивание разных пород – дает более здоровое потомство. Вот почему дворняги в целом здоровее своих чистокровных родственников.

Стерилизация

Да, делать операцию по удалению репродуктивных органов своему животному может быть очень тяжело эмоционально. Однако исследования свидетельствуют: стерилизованные собаки обоих полов живут дольше, чем животные, не прошедшие через эту операцию. Так что, если вы не планируете разводить собак, стерилизация будет хорошим решением. По крайней мере, так вы исключите развитие таких распространенных видов рака, как опухоли яичников, молочной железы и яичек у своих любимцев.

Как долго живут разные породы собак

Данные, приведенные ниже, приблизительны. Однако в исследовании, опубликованном в журнале Nature приводятся обоснованные научно выводы по группам пород относительно ожидаемой продолжительности жизни при рождении:

наибольшими долгожителями являются терьеры – их ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 12,03 года;

за ними следуют охотничьи собаки – 11,67;

далее беспородные псы – 11,66;

пастушьи собаки – 11,2;

гончие – 10,71;

комнатные собаки – 10,67;

служебные собаки – 10,06.

Впрочем, эти цифры с возрастом у разных групп пород менялись. Так что считать эти данные исчерпывающими нельзя. Хотя они дают определенное представление о врожденном здоровье разных групп собачьих пород.

Если же брать конкретные породы, то примерные данные здесь таковы:

лабрадор-ретривер – 11 лет;

французский бульдог – 8-10 лет;

золотистый ретривер – 11 лет;

немецкая овчарка – 11 лет;

пудель – 12 лет;

бульдог – 8-12 лет;

бигль – 12-15 лет;

ротвейлер – 9 лет;

курцхаар – 12-14 лет;

вельш корги – 12-15 лет;

такса – 13-15 лет;

австралийская овчарка – 12-18 лет;

йоркширский терьер – 13-20 лет;

боксер – 9-10 лет;

кавалер-кинг-чарльз-спаниэль – 9-14 лет;

доберман – 10-13 лет;

немецкий дог – 6-8 лет;

цвергшнауцер – 12-14 лет;

хаски – 12-15 лет;

бернский зенненхунд – 6-8 лет;

французский мастиф – 5-8 лет;

ирландский волкодав – 6-10 лет;

леонбергер – 8-9 лет;

ньюфаундленд – 8-10 лет;

сенбернар – 8-10 лет;

дирхаунд – 8-10 лет;

бладхаунд – 9-11 лет;

джек-рассел-терьер – 12 лет;

бордер-колли – 12 лет;

английский спрингер-спаниель – 12 лет;

беспородная собака – 12 лет;

стафордширский бультерьер – 11 лет;

кокер-спаниэль – 11 лет;

ши-цу – 11 лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о породах собак, которые лучше всего подойдут для семей с детьми.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.