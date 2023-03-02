Сколько живут коты: какие породы являются долгожителями

Благополучие и здоровье домашнего животного – главная ответственность его владельца. Так при должном уходе домашние коты способны прожить 15 и более лет. Но есть ли зависимость продолжительности жизни пушистика от его породы?

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Как выяснил OBOZREVATEL, фелинологи действительно выделяют несколько пород-долгожителей. Как правило, это давно существующие породы или новые виды, выведенные с привлечением, в том числе диких кошек. Все потому, что высокопородные животные обычно выводятся с помощью родственного скрещивания, а это повышает риск болезней. Но какие причины, не считая генов, могут повлиять на длительность жизни кота?

Что влияет на продолжительность жизни мурлыки

В первую очередь это условия содержания. Кот, живущий дома, не встречается с бродячими собаками и не перебегает автомобильную дорогу, потому имеет гораздо меньше рисков в жизни. К сожалению, продолжительность жизни уличных кошек очень коротка, всего 2-5 лет, так же меньше сородичей живут животные, гуляющие на улице без присмотра. Самую долгую жизнь проживают именно те коты, которых не выпускают или с которыми гуляют, как с собаками – при участии хозяев.

Также важно питание. Современные корма учитывают все потребности и особенности кошек – котятам и кормящим кошкам, добавляют больше питательных веществ, кастрированным и пожилым животным предлагают менее калорийный рацион, существуют целые линейки диетических кормов для кошек с различными болезнями. Конечно, кормление мурлыки натуральным мясом тоже отличный подход, хотя он и требует определенных усилий. Но в таком случае посоветуйтесь с ветеринаром, который поможет сбалансировать диету животного, ведь в отличие от собак коты являются облигатными хищниками и процент не мясных продуктов в их рационе должен быть совсем невелик. К тому же нужно время от времени давать им субпродукты и правильно обрабатывать все, чтобы не заразить питомца паразитами и простейшими. Также важно не перекармливать пушистика – лишний вес так же вреден для кошек, как и для людей.

Медицинский уход – еще один очень принципиальный фактор. Раз в год котик, даже не выходящий из дома, должен получать все необходимые прививки. С аналогичной периодичностью нужно проводить рутинный чекап – осмотр, анализ крови и т.д. И не забывать о регулярной обработке от паразитов. Также учитывайте типичные проблемы разных пород. Так мейн-куны и британцы часто испытывают проблемы с сердцем, первые также страдают от болезней опорно-двигательного аппарата, лысые коты имеют чрезвычайно чувствительную кожу, слабое место кошек-экзотов дыхательная система и глаза, и так далее. Изучите этот вопрос и держите под контролем.

Не забывайте о двигательной активности животного. Несмотря на то, что кошки любят подолгу лежать и большую часть суток спят, они все же нуждаются в физических упражнениях. С возрастом эта потребность снижается, но даже пожилые животные с радостью хотя бы пару минут погоняются за махалкой или смятой бумажкой. Ваша ответственность – обеспечить животному активную жизнь.

Важен также регулировать уровень стресса. Коты – психологически чувствительные животные и плохо переносят стрессовые ситуации. Переезд, приход гостей, долгое отсутствие любимого человека, конфликты с членами семьи и даже включенный пылесос могут оказать плохое влияние на здоровье пушистика. Поэтому учитывайте его характер – не приставайте к коту, который не настроен на общение, даже не гладьте, если на это не было его инициативы, обеспечьте животному хотя бы одно место для полного уединения и ни в коем случае не вынимайте его из укрытия. Избегайте купания пушистика без надобности – это для него тоже невероятный стресс. Также нельзя пугать кошек для забавы. Вам смешно, а у животного это отнимает годы жизни.

Какие породы живут дольше других

Хорошим здоровьем, как правило, могут похвастаться беспородные коты. Эти животные в большинстве своем берут от родителей самые сильные гены и потому являются выносливыми и сильными существами. Поэтому не бойтесь брать обычных "шпротов", "черепашек" и черно-белых пушистиков из приютов. Они часто и характер ко всему имеют отличный.

А вот породы, считающиеся настоящими долгожителями:

сиамская и большинство производных, русская голубая, ориентальная, полуперсидская кошки – 19-20 лет;

тайская, египетский мау – 18-19 лет;

минская бесхвостая, японский бобтейл, саванна, селкирк-рекс – 17-18 лет;

мейн-кун, австралийская дымчатая, кельтская – 16 лет;

невская маскарадная, абиссинская, британская, бурманская – 14-16 лет;

сфинксы, гималайская, кимрийская, персидская – 12-14 лет;

скоттиш-страйт, манчкин, уральский рекс – 9-11 лет;

бомбейская – 8-10 лет.

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