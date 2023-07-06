Сколько времени можно жевать резинку: рекомендации ученых могут шокировать

Жевательные резинки могут снизить уровень кариеса – по крайней мере, об этом утверждают популярные вот уже несколько десятилетий рекламные ролики. Однако не все так позитивно. Последние исследования показали, что длительное жевание резинки может привести не только к проблемам с зубами.

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Стоматологи рекомендуют жевать резинку максимум 15 минут в день. Детали рассказало издание Daily Mail.

Хотя резинки без сахара действительно могут несколько снизить риск развития кариеса, слишком длительное жевание будет иметь прямо противоположный эффект. Частое жевание резинки может ухудшить состояние височно-нижнечелюстных суставов, соединяющих нижнюю челюсть с черепом. К ним относятся нижняя челюсть и височная кость. Эти суставы отвечают за жевание, разговор, зевоту и глотание.

Симптомы заболевания челюсти:

боль в челюсти, плечах, шее или на лице;

скованность челюсти;

трудности с открыванием или закрыванием рта;

треск или щелчок челюсти при открывании рта;

головная боль;

боль и звон в ушах;

зубная боль.

Врач Халед Касем, главный ортодонт и соучредитель Impress в Барселоне, отметил, что он рекомендует жевать резинку максимум 15 минут.

"С помощью жевательной резинки мы можем снизить кислотность, и таким образом снизить вероятность кариеса зубов", – рассказал доктор Касем.

Однако длительное жевание наоборот портит эмаль, гладкое покрытие вокруг зубов начинает стираться. Это называется деминерализация. Зубы с поврежденной эмалью восприимчивы к кариесу и разрушениям.

И напоследок – о проглатывании резинки. Казалось бы – всякое случается, и проглоченная резинка выйдет естественным путем. Однако врачи предупреждают, что это может привести ко многим проблемам с ЖКТ. Желудок не может расщеплять основу жевательной резинки – такие результаты показали исследования, проведенные ICGA (International Chewing Gum Association). Глотание резинки часто вызывает тошноту, рвоту и диарею. В отдельных случаях это может привести к закупорке кишечника.

Кроме того, обзор в журнале CNS & Neurological Disorders показал, что регулярное жевание жвачки может вызвать головную боль у людей, имеющих к этому склонность.

Врачи рекомендуют не жевать резинку людям, имеющим артрит или остеопороз, ведь существует риск ухудшения состояний.

Если вы все-таки не можете обойтись без жевательной резинки, врач Касем советует выбирать варианты без сахара. Можно, чтобы в составе были искусственные подсластители – ксилит и сорбит. Согласно исследованиям, опубликованным в Journal of Natural Science, Biology and Medicine, ксилит предотвращает рост вредных бактерий, вызывающих кариес.

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