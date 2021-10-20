Скандал с невесткой Кернеса: к бойкоту продукции Приваловой присоединились крупнейшие сети

Украинские торговые сети продолжают отказываться от продуктов ТМ "Yaro", основанной Юлией Приваловой, оказавшейся в центре скандала после публикации оскорбительного по отношению к украинцам анекдота. Теперь безглютеновые товары исчезли из ассортимента "Эпицентра", "Ашана" и онлайн-супермаркета Cooker.

Об этом рассказал известный активист и блогер Сергей Стерненко у себя в Telegram-канале. Он указал, что фирменные сладости от Приваловой невозможно заказать с доставкой.

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При этом автор публикации добавил, что неоднозначная ситуация вышла с популярной сетью "Сильпо", на сайте которой персонально он сам не видит товаров "Yaro". Однако подписчики Стерненко указывают, что сеть продолжает продавать продукцию одиозной поставщицы.

"Я задавал вопросы администрации в личку, они читают, но ничего не отвечают", – подчеркнул активист.

Отметим, что Юлия Привалова, которая приходится родственницей покойному экс-мэру Харькова Геннадию Кернесу со стороны мужа. После того как ее публикация в Instagram попала в поле зрения общественных деятелей и даже политиков, от продукции "Yaro" почти сразу отказались магазины "Алло", "Розетка", Winestore, службы доставки Rocket и Glovo.

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