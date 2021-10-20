Скандал с невесткой Кернеса: к бойкоту продукции Приваловой присоединились крупнейшие сети
Украинские торговые сети продолжают отказываться от продуктов ТМ "Yaro", основанной Юлией Приваловой, оказавшейся в центре скандала после публикации оскорбительного по отношению к украинцам анекдота. Теперь безглютеновые товары исчезли из ассортимента "Эпицентра", "Ашана" и онлайн-супермаркета Cooker.
Об этом рассказал известный активист и блогер Сергей Стерненко у себя в Telegram-канале. Он указал, что фирменные сладости от Приваловой невозможно заказать с доставкой.
При этом автор публикации добавил, что неоднозначная ситуация вышла с популярной сетью "Сильпо", на сайте которой персонально он сам не видит товаров "Yaro". Однако подписчики Стерненко указывают, что сеть продолжает продавать продукцию одиозной поставщицы.
"Я задавал вопросы администрации в личку, они читают, но ничего не отвечают", – подчеркнул активист.
Отметим, что Юлия Привалова, которая приходится родственницей покойному экс-мэру Харькова Геннадию Кернесу со стороны мужа. После того как ее публикация в Instagram попала в поле зрения общественных деятелей и даже политиков, от продукции "Yaro" почти сразу отказались магазины "Алло", "Розетка", Winestore, службы доставки Rocket и Glovo.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Зимой 2021 года украинская "тиктокерша" Таисия Маламан под никнеймом di.rubens опубликовала ролик на Майдане Незалежності, в котором продемонстрировала свою симпатию к России.
После того как участник боевых действий на Донбассе Анатолий Штефан распространил эту информацию, многие компании отказались от рекламных контрактов с ней и Маламан обозвала ветерана позором украинской армии и пожаловалась на массовую травлю.
Поздней блогерша подала иск против Штефана с требованием компенсировать ее убытки, а также убедить владельцев сайта "Миротворец" убрать ее из своей базы.