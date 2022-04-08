Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Украине Вербное воскресенье: прогноз по городам

В Вербное воскресенье, 17 апреля, на большинстве территории Украины ожидается облачная, местами дождливая погода. Температура воздуха в некоторых регионах будет достигать +17 градусов Цельсия.

Об этом свидетельствуют данные сайта Sinoptik.ua. В восточных регионах, в частности, на Харьковщине, будет облачная и дождливая погода. Температура воздуха в этот день составит +6+13 градусов Цельсия.

Аналогичная погода будет держаться в западных областях. В частности, во Львове на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками, вечером пойдет дождь. Столбики термометров покажут +8+13.

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В Киеве в этот день тоже будет облачная погода, возможен дождь. Воздух прогреется до +11 градусов по Цельсию.

В Полтаве за неделю до Пасхи солнце тоже почти не будет. Столбики термометров поднимутся до +6+11 радусов.

Не порадует солнечной погодой Вербное воскресенье, даже Одессу – весь день будут держаться облака, хотя и без осадков.

Отметим, что Вербное воскресенье – один из главных христианских праздников, который наступает ровно за неделю до Пасхи. В этот день принято поздравлять друг друга с праздником, посещать праздничную службу в храме и освящать веточки ивы. Их нужно хранить дома в течение всего года. Считается, что освященная ива защищает дом от пожаров и наводнений, а его жителям дарит крепкое здоровье.

Впрочем, в условиях боевых действий идти в церковь не желательно в некоторых областях Украины. Лучший способ проникнуть в светлую атмосферу праздника – посмотреть службу онлайн.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в апреле в Украине несколько раз будет наблюдаться резкое изменение температуры. Начало месяца будет холодным, в западных регионах может выпасть снег. Однако уже через две недели воздух прогреется до 15 градусов выше нуля. Средняя температура в апреле будет составлять 9-13 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху, которая в этом году приходится на воскресенье, 24 апреля, погода в Украине ожидается прохладной. Также прогнозируются дожди, местами с грозами.