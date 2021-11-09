Синоптики рассказали, какой погоды ждать в Киеве на Новый год

Новогодняя ночь в Киеве не будет снежной и слишком морозной, однако синоптики на праздник все же обещают минусовые температуры. А вот первые дни нового года придут к жителям столицы холодными, но солнечными.

Как сказано на сайте World Weather, в декабре месяце жителям Киева не стоит ждать сильных морозов. Средняя температура воздуха будет приближаться к отметке 0 градусов.

Синоптики прогнозируют, что весь месяц в Киеве днем будет около +1+3 градусов. Ночью столбики термометров не станут опускаться ниже -4. Наиболее холодными ночи будут 16, 17, 18 декабря, а также 20 и 22 декабря. Наиболее теплыми прогнозируются дни 4,5,6 декабря и 9-го. Больше солнца в столице будет фиксироваться в первой половине месяца.

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Новый год для киевлян начнется с плюсовых температур днем. Но уже с 4-го января в городе установится минусовая температура. Потеплеет 9-го января. Солнечно со знаком + днем будет неделю. Дальше дневная температура опять снизиться.

В среднем, как утверждают метеорологи, в январе в Киеве днем +1-3, ночью около -2. Наиболее теплые дни в январе – 1,2 января и 14-е. Сравнительно тепло ночью – 1,2,11 января. Холодными ночи в январе будут 6,7,8 января, а также 18 и 19 января.

Солнечно в январе будет на Рождество, Старый новый год и ближе к конце месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Украине.