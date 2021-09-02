Синоптики рассказали, какой погоды ждать от пятницы

В пятницу, 3 сентября, на большей части территории Украины будет достаточно комфортная температура с переменной облачностью. Наиболее прогреется воздух на юге страны и на Закарпатье.

Как сообщили в Укргидрометеоцентре, завтра в Украине дождей не будет. Средняя температура по всей стране +20.

Наиболее "жарко" завтра будет в Закарпатской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях. Там дневная температура ожидается на уровне +21 градус. Ночью в этих регионах около +9.

"Холодными" завтра станут: Тернопольская Хмельницкая, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Черкасская области. В этих регионах +16...+18 градусов. Ночью +7...+9.

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В Киеве в пятницу +17...+19 днем, и +6...+8 ночью.

Эксперты уточнили, что в пятницу Украина будет находиться между двумя антициклонами – на северо-востоке поле пониженного давления, на юго-западе поле высокого давления. Поэтому ветер еще будет порывистым, хотя уже начнет постепенно ослабевать.

Практически на всей территории страны западный ветер 7-12 м/с. На левобережье местами порывы 15-20 м / с.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Из-за изменения климата возможен конфликт между людьми и популяциями диких животных за территорию.