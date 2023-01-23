Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды: подробный прогноз до конца недели. Карта

После недели почти весеннего тепла погода в Украине ухудшится, а температура будет постепенно снижаться. И хотя в некоторых регионах будет еще тепло, зима будет давать о себе знать.

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По прогнозу Укргидрометцентра, ночью по всей территории страны ожидаются морозы.

Так, во вторник, 24 января, по всей стране будет облачная, местами солнечная погода, без осадков.

Холоднее всего будет на востоке нашей страны. Здесь ночью местами ожидается мороз до +7, а днем сохранится небольшой плюс до +2.

В северных, центральных и южных областях ночью поменьше мороз – от -2 до - 4, днем от нуля до +3.

На западе ночью - 3...+2, а днем ожидается +1...+4.

Теплее всего будет в Закарпатье, где ночью столбики термометров хотя и опустятся до -3, днем ожидается +6...+8 тепла.

В среду, 25 января переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, только возможны кратковременные дожди в юго-западных, центральных и южных регионах.

Ночью похолодает по всей территории. На западе ожидается -1...4, на юге от -1 до -3 мороза, в центральных, на северных и восточных областях ожидается от -4 до -7. Самая холодная ночь будет в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, где столбики термометров опустятся до -12 мороза.

Днем 25 января ожидается плюсовая температура. На большинстве территории +1...+3. В Закарпатской области и Крыму воздух прогреется до +6...+9 тепла.

В четверг, 26 января, температура воздуха будет мало чем отличаться от среды. Но на всей территории страны пройдут осадки. Да, на востоке ожидается мокрый снег. На западе, в центре и на юге пройдут кратковременные дожди. Киеве и области синоптики прогнозируют дождь.

В пятницу, 27 января температурный режим также не претерпевает существенных изменений. А осадков станет меньше.

В этот день в Одесской области синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. На остальной территории будет сухо, хотя и облачно. На востоке будет преобладать солнечная погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующей неделе в Украине ожидается ухудшение погоды. Начиная с пятницы, 27 января в страну придут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица и порывистый ветер.

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