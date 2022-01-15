Синоптики предупредили об опасной погоде в Украине. Прогноз по регионам и карта

Во воскресенье, 16 января, на всей территории Украины ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. В то же время синоптики предупреждают об опасности гололеда на дорогах страны.

В ночь с субботы на воскресенье во всех регионах будет мороз, а днем температура будет колебаться от -3 до +2 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В столице Украины 16 января пройдет без осадков. Днем будет переменная облачность. Ночная температура составит 1-3 градуса со знаком "минус". Днем столбики термометров будут варьироваться от -1 до +1 градуса.

В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской и Волынской областях ночью температура опуститься до 4-6 градуса мороза, днем будет от -1 до +3 градусов. Осадков на западе страны синоптики не прогнозируют.

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На востоке Украины – в Донецкой, Луганской и Харьковской областях ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза. В течение дня 16 января температура будет в пределах от -1 до +1 градуса. Осадков в этой части страны в воскресенье не будет.

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму ночная температура будет колебаться от 0 до -3 градусов. Днем на юге Украины столбики термометров покажут небольшой "плюс" от 0 до +2 градусов.

В Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях ночью прогнозируется 2-4 градуса мороза. Днем температура будет в пределах от 1 градуса мороза до 1 градуса со знаком "плюс".

Напомним, синоптик Наталья Диденко ранее сообщала, что пришедшая на смену сильным морозам оттепель продержится недолго, и уже с 17 января стоит ожидать новой волны похолодания.

Как сообщал OBOZREVATEL, погоду в Украине летом 2022 года прогнозируют переменную. Ожидается, что перепады будут такими же сильными, как и те, что наблюдаются нынешней зимой.

Примечательно, в Киеве лето 2021 года стало одним из самых жарких за последние 140 лет и оказалось на втором месте. Абсолютный рекорд не только в столице, но и в Украине зафиксировали в 2010 году.

При этом в Киеве 3 января был зафиксирован первый температурный рекорд в 2022 году. В столице столбик термометра поднялся до +8,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1°С.