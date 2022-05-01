Синоптики предупредили о заморозках в 5 областях Украины: где ждать похолодания

В понедельник, 2 мая, на востоке и северо-востоке Украины ожидаются заморозки. В пяти областях столбики термометров опустятся до 0-3 градусов по Цельсию.

Об этом сообщили в Facebook Украинского гидрометеорологического центра, предупредив, что в связи с этим синоптиками установлен I уровень опасности, желтый. Так, заморозки прогнозируются в Киевской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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Напомним, ранее синоптики дали детальный прогноз на начало мая в Украине. Отмечается, что почти по всей Украине она будет теплой и без осадков, однако ночью еще будут заморозки. Температура воздуха ожидается на уровне +13…+18 градусов. 1 мая осадков не ожидается.

2 мая на севере страны ожидаются дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью на западе прогнозируется в пределах +5…+8 градусов, а днем – от +15 до +19. На остальной территории страны ночью ожидается +3…+7 градусов, а днем – от +13 до +17.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что начало мая в Украине будет теплым, однако раннего лета ждать не стоит. Это связано с дождливой погодой, которая будет волнами заходить в страну с перерывами в один-два или до трех дней.