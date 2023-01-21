Синоптики обещают теплую погоду, но с осадками: прогноз на субботу. Карта

В субботу 21 января погода в Украине будет облачной, на части территории страны ожидаются осадки. В частности, в Карпатах прогнозируют сильный снегопад.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). В западных областях синоптики предупреждают ночью про умеренный, а кое-где значительный мокрый снег и налипание мокрого снега, на дорогах будет гололедица.

Днем на западе страны также местами небольшие осадки, температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.

В Карпатах ночью сильный, а днем небольшой снег. Температура в течение суток будет составлять 1-6 градусов мороза.

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупреждают украинцев в Укргидрометцентре об опасных погодных условиях.

В остальных регионах Украины в субботу не будет существенных осадков, температура воздуха ночью будет от 3 тепла до 2 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 2-7 градусов выше нуля. На юге страны будет теплее всего – 6-11 градусов тепла. Тем временем в восточных областях Украины будет прохладно: ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем около нуля.

В Киевской области в субботу облачно с прояснениями, день пройдет без существенных осадков.

Температура воздуха в регионе ночью будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем воздух прогреется до 2-7 градусов с отметкой "плюс". В столице ночью теплее, от 0 до +2 градусов, днем от 3 до 5 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптика Наталья Диденко предупредила, что в Украине начнет снижаться температура воздуха. О суровых морозах речь пока не идет, однако в западных областях ожидается похолодание до 0 градусов, периодически – мокрый снег.

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