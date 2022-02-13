Синоптики дали прогноз погоды в Украине на День всех влюбленных. Карта

В понедельник, 14 февраля, когда по традиции украинские пары отмечают День Святого Валентина или всех влюбленных, в нашей стране ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Во всех регионах дневная температура будет плюсовой, а ниже 0 градусов опустится только ночью.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра. Они предупреждают о возможной гололедице на дорогах северо-восточной части страны.

"Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 9-14° мороза, днем 3-8° тепла", – указали метеорологи.

Также преимущественно ясно будет в Киеве и Киевской области. Днем в столице обещают температуру воздуха до 6 градусов тепла, а ночью -4..-6, в регионе же дневная температура будет еще теплей. Синоптики прогнозируют +3..+8 градусов, ночью будет холоднее – до -7.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал: