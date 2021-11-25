Синоптик заявил, что погода в Украине зимой может оказаться 'аномальной': чего ждать

Синоптики прогнозируют достаточно мягкий зимний сезон 2021-2022 на территории Украины. В течение всех трех месяцев зимы средняя температура воздуха будет аномальной и отклонится от нормы на +2 градуса.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, количество осадков предстоящей зимой ожидается близко к норме, однако снежный покров будет неустойчивым. Об этом сообщает сайт Meteoprog.

Достаточной мягкая зима в Украине прогнозируется за счет приземного поля давления в Северном полушарии ниже нормы. Такие показатели означают для Украины частые оттепели и чередование осадков в виде снега и дождя. Кроме того, прогнозируются эпизодические вторжения холода. Впрочем, синоптик заверил, что такие похолодания будут кратковременные и не повлияют на среднее значение температуры.

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Что касается осадков, синоптик предупредил, что более сухая погода в течение зимы ожидается на Левобережье Украины. В остальных регионах в течение всей зимы осадки будут выпадать как в виде снега, так и в виде дождя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину зима придет по календарю, тогда же на территории страны начнут фиксировать морозы. Наиболее низкие погодные температуры синоптики прогнозируют на новогодние праздники, однако снега ждать не стоит.