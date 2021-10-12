Синоптик рассказала, может ли глобальное потепление 'отменить' зиму в Украине

Предстоящая зима в Украине будет холодной. Глобальное потепление, о котором так часто говорят климатологи, пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме.

Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, рассчитывать, что глобальное потепление существенно отразиться на зимних температурах на территории нашей страны не стоит. По ее словам, зимы "будут снежными и морозными в пределах Украины еще ближайшие 20-25 лет точно".

Она отметила, что на формирование температурного режима влияет географическое расположение Украины и напомнила, что прошлая зима была достаточно морозной, когда температура опускалась ниже 20 градусов.

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Также, Вазира Мартазинова в интервью Парламент рассказала, какую температуру следует ожидать на новогодние праздники.

По ее словам, праздники не будут столь снежными, но морозными.

"С середины ноября температура будет постепенно опускаться все ниже и до конца месяца дойдет до хороших отрицательных значений: -10 в северных районах", – отметила Мартазинова.

Поддержала в прогнозе погоды свою коллегу и синоптик Татьяна Негойдалова. В интервью Парламент она сообщила, что зима будет традиционной, но немного "мягче", чем год назад.

"Предварительно прогнозируем, что будущая зима будет холодной с меньшим количеством оттепелей и более длительным морозным периодом"", – отметила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, в каких областях в ближайшее время испортится погода.