Синоптик – об аномальной погоде: в ближайшие годы жара в Украине будет усиливаться

Аномальная жара в Украине в дальнейшем только усилится. Это связано с климатическими изменениями, спровоцированными деятельностью человека.

Такое заявление в эфире "Радио НВ" сделала заведующая отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. По ее словам, рост температуры начался в Украине с середины 1990-х годов, а в последние пять лет он особо сильно заметен.

"К сожалению, они (волны тепла) действительно будут все чаще и чаще. То есть это повышение температуры, которое у нас наблюдалось, оно будет и в дальнейшем, и этот процесс становится более интенсивным. Все чаще и чаще мы говорим о рекордах, и именно рекордах, связанных с аномально высокой температурой", – подчеркнула эксперт.

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Балабух пояснила, что причиной такого явления является деятельность человека, а именно: выбросы парниковых газов, количество которых только растет. Из-за этого парниковый эффект усиливается и события, прогнозируемые климатологами, развиваются по худшему сценарию.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца недели погода в Украине немного изменится, вместо жары придет период дождей и снижение температуры воздуха.