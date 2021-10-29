Синоптик о погоде в Украине в ноябре: все будущие похолодания будут идти из Сибири

На территорию Украины надвигаются сибирские морозы. Холодные массы с севера дадут о себе знать уже совсем скоро.

Как рассказала в интервью Апостроф климатолог, заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, направление холодных масс в нашем полушарии изменилось. И если те раньше надвигались на нашу страну с северо-запада, сейчас холодный воздух движется к нам из Сибири.

Специалист отметила, что в атмосфере сейчас происходит достаточно редкое явление, а именно над северным полушарием образовался циркумполярный вихрь, хотя, по ее словам, такие чаще появляются над южным. Именно он привел в движение холодные массы воздуха Сибири и направил их в том числе к нам.

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Мартазинова объяснила, что на пути вихря стоят горы Тянь-Шань, которые влияют на его траекторию движения. Он же, столкнувшись с препятствием, направляет холодный воздух в Европейскую часть континента, в том числе в Украину.

Специалист подчеркнула, что ждать прихода этих холодных масс осталось совсем недолго.

Исходя из изложенного, климатолог предупредила, что уже первые числа ноября будут достаточно холодными. В то же время, она отметила, что ноябрь будет "богат" и на "оттепель". Так, по ее прогнозам, сразу после морозного начала, ноябрь дальше порадует нас теплом.

"Если в начале месяца будет около 0 градусов, а ночью около 5 градусов мороза, то в средине ноября температуры будут доходить до 14-15 градусов тепла", – отметила климатолог.

Хотя, как уточнила эксперт, под конец месяца в Украину придут уже настоящие зимние морозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалист рассказала, на какую зиму стоит рассчитывать украинцам.