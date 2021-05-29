Симферополь ушел под воду из-за сильнейших ливней. Видео

Город Симферополь в Крыму в субботу, 29 мая, ушло под воду из-за непогоды. По улицам "плавают" машины, люди пытаются выбраться из воды.

Соответствующее видео разместили "Риа Фан". Военные помогают преодолеть последствия погодной катастрофы. (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Крымские города накрыла непогода – ливень с грозой сейчас бушует в центральном Крыму. Местные жители сняли, как военные помогают женщине с коляской перейти образовавшуюся "реку", – говорится в подписи под видео.

Дождь не заканчивается. Очевидцы утверждают, что давно не видели такого ливня. Другие Telegram-каналы сообщают, что губернатор Симферополя продлил режим повышенной готовности, в городе запрещено проводить массовые мероприятия.

Видео дня

Добавим, что синоптики сообщали, что на Украину надвигается шторм. В субботу, 29 апреля, прогнозировали ливни и ветер. Кроме того, отмечалось, что 28-29 мая в большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областей и в Крыму будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на этих выходных в Украине похолодает и задождит. Метеорологи не смогли выделить регион, где в течение 29-30 мая можно пообещать солнечную погоду.