Симеон и Анна 2022: традиции, запреты и приметы праздника

Православные верующие 16 февраля чтят память святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы – святых, которые встретили Иисуса Христа в храме Иерусалима на 40-й день от Его рождения.

В народе этот день называют Семен и Анна, или Хранитель младенцев – святым молятся о здоровье новорожденных детей. О главных традициях и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Святой Симеон Богоприимец был праведным старцем, ученым из Иерусалима. Согласно Евангелию от Луки, когда Симеон переводил Книгу пророка Исайи, прочел слова "Се Дева во чреве примет и родит Сына".

Посчитав это опиской, он решил исправить "Дева" на "Жена", но Симеона остановил ангел и пообещал, что святой не умрет, пока не увидит ребенка, рожденного Девой Марией.

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Так все и произошло. В храме тогда была и Анна – благочестивая вдова, которая, узнав о рождении Сына Божьего, восславила Его.

В народном календаре 16 февраля носит название Хранитель младенцев. Святым Симеону и Анне принято молиться о здоровье новорожденных.

Также этот день называли Починки, поскольку от сегодня в селах начиналась подготовка к сезону весенних полевых работ.

Считается, что в этот праздник нельзя брать в долг, а также носить черные вещи – чтобы избежать неприятностей.

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