Сильный ветер и до +17: синоптики дали новый прогноз погоды на субботу. Карта

В субботу, 25 февраля, погода в Украине будет достаточно теплой и уже почти весенней. Кое-где температура воздуха поднимется до +17 градусов по Цельсию, однако тепло будет контрастировать с порывами ветра.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). Также в большинстве регионов ожидаются осадки, местами они будут значительными.

Синоптики говорят, что ночью в большинстве областей будет небольшой мокрый снег. Днем осадки прогнозируют в западных, северных и Винницкой областях – там будет умеренный дождь. В Карпатах сегодня днем сильный снег, на Закарпатье тоже будут сильные осадки. На остальной территории Украины этот день пройдет без существенных осадков.

Ночью и утром жителям Левобережья нашей страны следует быть внимательными на дорогах, ведь на них местами может быть гололедица.

Температура воздуха ночью по Украине будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, на востоке столбики термометров покажут 2-7 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется 6-11 градусов тепла, а в центральной и южной части страны будет еще теплее – 12-17 с отметкой "плюс", в Карпатах и восточных областях 2-7 градусов тепла.

Отметим, что на субботу в Украине объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях (уровень опасности 1, желтый). Синоптики предупредили о порывах ветра 15-20 м/с. На высокогорье Карпат их скорость будет достигать 25-30 м/с, возможны метели.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – говорят в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, в этом году весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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