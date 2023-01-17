Сильный ветер и до +8: синоптики предупредили об опасной погоде во вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 17 января, будет пасмурной, в большинстве областей ожидаются дожди и порывы ветра, местами на дорогах гололедица. Столичный регион накроют туманы.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Синоптики предупредили, что дожди (ночью с мокрым снегом) будут во всех областях Украины, кроме восточных.

Гололедицу следует ожидать ночью на севере и западе государства. Порывы ветра до 20 м/с прогнозируют в западных, северных и южных областях, а также в центре Украины.

В украинской столице в Киеве синоптики объявили I уровень опасности (желтый) – регион накроют туманы (видимость 200-500м). Плохая видимость может привести к ухудшению движения транспорта.

Температура воздуха в Киеве ночью опустится до 0 градусов, а днем будет от +2 до +4 градусов. В Киевской области столбики термометров будут показывать днем до +6, ночью -3...+2 градуса.

Температура воздуха на западе днем поднимется до +7 градусов на Закарпатье, в остальных западных областях от +3 до +5. Ночью ожидается -1...+3 градуса. На севере термометры будут показываться днем от +2 до +4 градусов, ночью будет -1..+1.

На востоке Украины днем синоптики прогнозируют до +4 градуса, ночью 0..-3. На Днепропетровщине и на Запорожье днем +3..+5, в Кировоградской области до +9.

В Херсонской, Николаевской и Одесской областях, а также в Крыму, 17 января будет теплее всего. Днем температура прогреется до +11, ночью ожидается до +3.

Народный синоптик Наталья Диденко со своей стороны добавила, что во вторник в Украине ожидается сильный ветер. Направление – южное, юго-восточное, порывы до 15-22 метров в секунду.

Также 17 января местами пройдут дожди – преимущественно на западе и севере, а также в южной части Украины. В восточных областях и в центре – пасмурно с прояснениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Gismeteo прогнозирует, что очередная волна потепления в нашей стране закончится в начале февраля-2023 года. Тогда украинцы снова увидят "минусы" на термометрах.

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