Она воспитывала сына одна. Днями напролет торговала на рынке живой рыбой, а по вечерам мыла подъезды. Возвращалась поздно, пахнущая усталостью и болотом: душком всеядного карпа. Пашка не ложился, ждал. Кормил маму ужином и скороговоркой пересказывал школьные новости. Она обнимала тощее тельце и сбивчиво шептала: "Ничего, сын, вот увидишь, заживем".

По утрам, особенно в морозы, грела сыновью одежду на батарее: и носки, и майку, и рубашку. Украшала елку совместными фото, когда разбились все стеклянные шары. Подарила велосипед, правда б/у, и его приходилось бесконечно чинить.

Однажды полетела тормозная втулка, и Пашка сидел над разобранным колесом. К нему подошел незнакомый мужчина, опустился на колени и предложил свою помощь. Мальчик обрадовался и протянул гаечный ключ.

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Велик сделали быстро. Мужик решил прокатиться, чтобы проверить тормоза и уехал. Пашка некоторое время бежал следом. Рыдал: "Дяденька, ну куда же вы?", - пока не показались заводские постройки и темный замкнутый пруд. Мама вечером утешала: "Ничего, сын, справимся, заживем". Сглатывала собственные слезы.

Третий учебный год Пашка закончил на отлично, а когда вернулся со школы - онемел. Его ждал абсолютно новый "Орленок", пахнущий летом, каникулами и большеголовым карпом.

Когда мне исполнилось пять лет, родилась сестра Юлька, и у мамы прибавилось забот. Как назло, в детском саду объявили праздник урожая и попросили прийти в национальных костюмах. Мама вышивать не умела, но научилась за одну ночь. До рассвета подкачивала люльку и засаживала передник чайными розами. Вечером еще ничего не было, а утром- та-дам! И юбка, и кант, и лепестки крестиком.

Родители Аль Пачино развелись, когда мальчику исполнилось два года, и будущий актер вместе с мамой переехал на окраину Нью-Йорка. Однажды отправились в кино, и Аль, увидев в зале своего отца, пронзительно закричал: "Папка!" Молодой человек суетливо встал и направился к выходу. Пока шел к двери – ни разу не обернулся, будто плакал не его ребенок, а сынишка свояченицы Розы, посредственной продавщицы лент и тесьмы. С того момента мама стала для него всем: другом, братом, отцом. Подавала реплики, когда репетировал роль для школьного спектакля, и сглаживала подростковые конфликты.

Джек Лондон в своем рассказе "Сила женщины" описывает сложный путь к Юкону – отцу всех рек. 700 миль по снегу за полярный круг. В дорогу отправился Ситка Чарли и женщина по имени Пассук. Он купил ее у племени, жившем на взморье, и девушка служила верой и правдой. Ухаживала за собаками, готовила еду и лишь изредка поглядывала на своего попутчика. Вместе дошли до Берингова моря, вот только собаки выли от голода, да и сами путники с желтыми лицами с трудом стояли на ногах. Вокруг ни души. Ни белки, ни птицы, ни кролика. Промерзшие насквозь деревья (морозы держались с августа по июнь). Лишь единожды повстречали несчастного с иссеченным шрамами лицом, но Пассук почему-то не поделилась с ним скудной едой, а потом всю ночь безутешно плакала.

Когда женщина обессилила настолько, что не могла двигаться, рассказала о своих чувствах и о родном брате, когда-то спасшем от лап голодного медведя:

- Мы встретили его на днях, но я не разделила с ним даже горсть муки, чтобы сохранить жизнь тебе.

Затем взяла Чарли за руку, положила на свой твердый живот (всю дорогу привязывала к нему часть своих припасов) и шепнула напоследок:

- Теперь я спокойна. Ты дойдешь…

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