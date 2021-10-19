Штормовой ветер и 18 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на среду

В среду, 20 октября, в Украину вернется "золотая" осень с заметным улучшением погодных условий. В большинстве областей ожидается солнечная погода с температурой до 14 градусов тепла, а западных – воздух нагреется до 18 градусов.

Об этом сообщили метеорологи Гидрометцентра. Туманы, дожди и прочие осадки в этот день украинцам не грозят, но местами могут наблюдаться сильные порывы ветра.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, однако днем в западных областях местами – 15-20 м/с", – указано в сообщении.

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Синоптик Наталья Диденко, в свою очередь, у себя в Facebook указала, что вторник станет первым в череде солнечных дней этой недели. По ее словам, уже в среду и четверг жители западных областей Украины будут наслаждаться теплом до 22 градусов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пока на улице тепло, эксперты рекомендуют запасаться витамином D и не пренебрегать им, когда наступят холода.