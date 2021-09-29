Шмыгаль оговорился на заседании Кабмина, заявив о 'повышении' тарифов для украинцев. Видео

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время доклада на заседании правительства оговорился, зачитывая пункт о стоимости электроэнергии для населения. Вместо "понижения" цены с 1 октября, он ошибочно анонсировал ее "повышение".

Оговорка, способная ужаснуть рядового потребителя коммунальных услуг, опубликована на YouTube-канале Кабмина. Впрочем, Шмыгаль быстро сориентировался и извинился за оплошность и невнимательность к тексту (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Тарифы (на услуги в новом отопительном сезоне, – прем. ред) будут оставаться стабильными, а программу субсидий мы увеличиваем. Также, начиная с 1 октября, тариф на электроэнергию будет увеличен... будет снижен, прошу прощения, до 1,44 гривны за киловатт для 80% украинских семей", – поправил сам себя премьер.

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Пользователи социальных сетей уже успели встретить оговорку главы правительства с иронией и шутками, охарактеризовав эту оплошность "ошибочку по Фрейду". Другие украинцы посоветовали Шмыгалю быть внимательней, так как подобные оговорки кому-то стоить микроинфаркта.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новый отопительный сезон может значительно сказаться на кошельках украинского населения. Эксперт провел нехитрые расчеты и сравнил их с прогнозом Кабмина.