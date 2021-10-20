Шмайзер и Корона Фак: в Одессе посетителям бара предлагают 'ковидные' коктейли. Фото

Новый бар "Shizza", недавно открывшийся в центре Одессы, предлагает своим гостям алкогольные напитки с названиями, которые карикатурно отсылают к известным маркам вакцин от коронавируса COVID-19. Таким образом владельцы заведения надеются не только привлечь больше клиентов, ценящих креатив, но и обратить внимание на причины "красной" зоны, объявленном в области.

Фото коктейльной карты опубликовал Telegram-канал "Х**я Одесса". Подписчики сервиса встретили "новинку" преимущественно с восторгом.

Меню носит заголовок, который констатирует неутешительный факт эпидемиологической обстановки в Одессе и, как следствие, приглашение ее поправить с помощью известных фармацевтических препаратов. Все это, конечно, выглядит достаточно дерзко и комично, в духе одесского юмора, но в то же время дает повод задуматься над актуальной проблемой даже в разгар ночной жизни.

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Напомним, что "красная" зона, которая введена в пяти регионах Украины, включая и Одесский, предусматривает работу заведений только при условии 100% вакцинированного персонала. Также и гости ресторанов, баров и клубов обязаны на входе предоставлять COVID-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не раньше, чем за 72 часа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, население Украины стремительно сокращается и не в последнюю очередь от коронавируса. Уберечь нас от губительной тенденции способна только массовая вакцинация.