Шквальный ветер и местами мороз: какова погода 5 марта в Украине. Карта

Украинская весна остается самым обманчивым сезоном года. Например, в воскресенье, 5 марта, часть регионов будут солнечными и теплыми, а в некоторых областях нашей страны прогнозируют морозные ночи.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре на Facebook. Так, синоптики утверждают, что завтра в западных и северных областях пройдет небольшой снег, днем в Карпатском регионе небольшой снег с дождем.

"Ночью температура упадет до -5...-3 градусов, а днем будет не теплей 4 градусов", – указано в прогнозе.

Такая же погода ожидается и в Киеве. Столицу накроет значительный туман, возможны небольшие осадки в виде моросящего дождя.

Что касается восточных, южных областей, включая АРК Крым, то здесь температура воздуха в течение воскресного дня будет значительно выше – даже до 10 градусов. Ночью заметно опустится, но не ниже +3.

Как сообщал OBOZREVATEL, масочный режим, несмотря на более глобальные проблемы, в Украине никто не отменял. Средства индивидуальной защиты сейчас актуальны как из-за коронавируса, так и из-за гриппа.

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