Шесть знаков зодиака ждет карьерный рывок в 2022 году: такого везения они еще не знали

Многие в преддверии Нового года 2022 задумываются о том, каких изменений хотели бы в жизни. Касается это и профессиональной сферы.

Астрологи издания Tiempox назвали знаки зодиака, которые в год Черного Тигра могут рассчитывать на карьерный рывок. Кроме того, эксперты по звездам издания Сaracol назвали еще и цвета для этих знаков, которые усилят удачу.

Овен

Представители этого знака смогут сменить место основной работы в 2022 году, их ждет повышение в должности и увеличение оклада. Чтобы удача не покидала их, на важные встречи следует выбирать наряды белого цвета - они могут "притягивать" деньги и защищать от злых взглядов.

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Близнецы

Близнецов ждет большой карьерный рывок, но они столкнуться с завистью коллег. Чтобы уменьшить негативное влияние от окружающих, уроженцам знака советуют выбирать наряды красного цвета и не делиться подробностями личной жизни, ведь это могут использовать против них.

Дева

У трудолюбивых Дев появиться возможность найти другую работу, их достижения оценят высоко. Представителям этого знака стоит обратить внимание на фиолетовый цвет, он привлечет в их жизнь гармонию и подарит вдохновение, столь необходимое для карьерного рывка.

Весы

Уроженцы знака могут отрыть свое дело, и звезды будут к ним благосклонны. Наряды зеленого цвета усилят позитивную энергетику и принесут удачу. Можно отдать предпочтение и акссессуарам такого цвета.

Стрелец

В 2022 году Стрельцы также получат хорошую должность или же заключат выгодный контракт, проценты от которого их порадуют. Желтый цвет привлечет удачу и благополучие для людей этого знака зодиака.

Рыбы

Найдут работу по душе и мечтательные Рыбы, а фиолетовый цвет позволит людям этого знака зодиака привлечь радость. Уроженцы знака могут рассчитывать на повышение, но для этого придется приложить много усилий и бороться с конкурентами.

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