Сезоны 'смещаются': синоптик рассказала, как изменение климата влияет на погодную картину в Украине

Зима в Украине может быть теплой. Однако долгосрочные прогнозы пока составить невозможно, потому что в связи с климатическими изменениями растет температура, сезоны могут "смещаться".

Об этом в эфире программы Национальное утро на Апострофе TV рассказала синоптикиня и метеорологиня Александра Хала. По ее словам, для зимы в Украине типичные периоды с достаточно низкими температурами, но есть вероятность погодных "качелей".

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"Пока из года в год это не наблюдается. То есть такого устойчивого смещения еще нет, но ученые отмечают, что действительно в ближайшие годы могут смещаться сезоны", - подчеркнула она.

Заметим, что повышение температуры хотя бы на 1-2 градуса является существенным. А за последние 30 лет годовая температура в регионах Украины поднялась на 1,3 градуса. Пока изменения не катастрофические. Однако специалисты считают, что потепление более чем на 2,5 градуса может привести к катастрофам.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Украину ждет сравнительно теплая зима. Холод будет чередоваться с теплом, количество осадков – в пределах нормы. А директор Укргидрометеоцентра прогнозировал морозы на новогодние праздники.В то же время специалист Вера Балабух сообщила, что январь будет самым теплым месяцем зимы.