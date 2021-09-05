Сергей Поярков попал в реанимацию и перенес тяжелую операцию на сердце

Украинский художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков попал в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья. Там ему провели сложную операцию на сердце.

Об этом на своей странице в Facebook в субботу, 4 сентября, сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) и волонтер Мирослав Гай. Он отметил, что постоянно общался с Поярковым, когда тот внезапно перестал выходить на связь.

"Я набрал Сергея, а он не отвечает. Написал. Начал звонить. Нет человека", – написал Гай.

В комментариях пользователи сети активно желали Пояркову здоровья и скорейшего выздоровления. Роман Давиденко опубликовал снимок Сергея из реанимации и сказал, что там он провел три дня, хирургическое вмешательство было неотложным.

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Под постом объявился и сам Поярков, он написал, что уже чувствует себя намного лучше и поблагодарил за поддержку.

Добавим, что, по словам Мирослава Гая, Сергей Поярков неоднократно помогал ВСУ в решении важных вопросов. В частности, он приложил руку к ремонту военного госпиталя в Северодонецке, детского сада на линии разграничения в Гранитном и штаба 501-го отдельного батальона морской пехоты.

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