ЯКБИ МОЛОДІСТЬ ЗНАЛА, А СТАРІІСТЬ МОГЛА

(про спалювання ресурсів)

Останній тиждень я все ніяк не можу написати пост: то вирішую онлайн якісь поточні справи, то, дорвавшись до теплого моря, весь час там плаваю, то, сівши за лептоп, бачу, що середземноморський інтернет занадто розслаблений і часто не працює.

Але, може це і до кращого, бо моє життя біля моря, відсутність соцмереж залишили більше місця в голові для роздумів.

Роздумів про "прожиганіє" життя.

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Я люблю спостерігати за людьми.

Вчора, прогулюючись перед сном, я бачила багато бігаючих та ходячих людей, більшість з них були передпенсійного та пенсійного віку. Зверху на набережній на лавочці сиділа купка молодих людей, які голосно сміялися, пили пиво і курили. Я тоді ще подумала "от же ж, прожигатєлі ресурсів".

Через півтори години, повертаючись тим же маршрутом, я знову побачила тих самих молодих людей, які так само курили, пили пиво і сміялися.

Моя професія навчила мене переноситись в часі: я бачу та можу уявити, як змінюються люди, які жзивуть певним життям.

Молодість – це красиве тіло, свіжа шкіра, гарне волосся, зуби, хороший зір та слух, можливість ходити, бігати, швидко відновлюватися, мати хорошу пам'ять. Це все дається безкоштовно, але в молодості ніхто цьому не надає значення.

З часом люди платять гроші, щоб з допомогою косметологів, стоматологів, пластичних хірургів, спробувати повернути собі зовнішню віддалену подібність того, що було в молодості.

В старому віці зовнішність відходить на задній план і людина витрачає гроші на ліки, операції, щоб відновити втрачені функції: зір, слух, суглоби, мати змогу ходити без болю, просто жити. Витрачає гроші, перетворює життя на суцільне лікування, щоб хоч трошечки мати того, чого в молодості багато і безкоштовно.

У кожного з нас є свій ресурс, запас здоров'я. У когось більший, в когось – значно менший.

"Палити" ресурси – це не лише піро нездорове харчування, хоча, більша половина стелажів в супермаркетах заставлені тим, що потім обертається потенційними хворобами та вкороченою тривалістю життя.

Це і про рух. Нас заспокоюють бодіпозитивом, замовчуючи, про гангрену внаслідок цукрового діабету 2 типу, параліч після інсульту, довге та виснажливе лікування раку. Просто бодіпозитив пов'язаний з молодістю, коли, здається, і море по коліна, а, насправді – з ресурсами, які спалюються в прискореному темпі.

Нам кажуть, щоб полюбити спорт, потрібно виробити звичку за стільки-то днів, але скільки б днів не пройшло, щоб одягнути костюм і потренуватись, треба робити щоденне зусилля, коли і не хочеться, а треба.

В якій точці ми б не знаходились, в нас завжди є в запасі певні ресурси. які можна навіть збільшити, або, хоча б сповільнити їх використання.

• Тримайте вагу в здорових межах.

• Їжте просто, зелено і кольорово.

• Весь час навантажуйте м'язи.

• Багато вчіться і залишайтеся в "молодому" потоці життя з його цікавістю до нового.

• Спіть якісно або навчіться цьому.

• Будьте відповідальними за життя когось, хто залежить від вас, відповідальність також змушує піклуватися про своє здоров‘я.

• Плануйте жити довго, це мобілізує до нових рішень та змін у житті.

• Обов‘язково навчайте дітей і молодь правильно використовувати свої ресурси!!

Чи дотримуєтеся ВИ цих всіх принципів?

Пишіть і свої варіанти збереження ресурсів здоров'я, сподіваюсь, вони стосуватимуться здорового способу життя.

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